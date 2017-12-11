Kone, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü

Demir Grup Sivasspor'un sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'dan transfer ettiği Fildişi Sahilli yıldız Arouna Kone ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir karşında attığı golle takımını galibiyete taşırken profesyonel futbol kariyerinde bir ilki yaşadı.

Kariyerinde Lierse, Rio Sport d'Anyama, Roda, PSV Eindhoven, Sevilla, Hannover 96, Levante, Wigan Athletic gibi takımlarda forma giyen başarılı golcü çıktığı 379 maçta 111 gol kaydederken, 54 asist yaptı. 6 kez de Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını giyen golcü oyuncu sadece 18 kez sarı kart gördü. Sezon başında transfer olduğu Demir Grup Sivasspor'da da başarılı performansıyla adından söz ettiren Kone 15 maçta forma giyerken 8 gol kaydetti. Bu maçlarda 2'de gol pası veren Kone 2 sarı kart gördü.

Medipol Başakşehir maçında da ilk 11'de sahaya çıkan Kone 26'ncı dakikada ilk sarı kartını gördü. Maçın son bölümünde rakibiyle girdiği hava mücadelesinde ikinci sarı kartını gören yıldız oyuncu kariyerinde ilk kez kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.