Rıdvan Dilmen, Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumladı

Rıdvan Dilmen. 1-1 biten Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumladı:



Beşiktaş, önündeki iki maçı da kazanırsa geçen seneki 16. haftanın 5 puan gerisinde kalıyor. Yabancı kontenjanı işi de takımları sertleştirdi. Sezon başında goller ön plandaydı, şimdi savunmalar. Bu sene Beşiktaş ligde istenen performansı Galatasaray maçı dışında gösteremedi. Quaresma, ligde deplasmanlarda hiç yok. Attı kenara kendini... Beşiktaş için 6 beraberlik gerçekten çok.Şenol Hoca muhtemelen en çok Talisca'ya kızmıştır. Gayretsizdi çünkü...?



Rıdvan Dilmen'in, Kayserispor - Beşiktaş maçının ilk yarısını şöyle değerlendirdi:



Umut görmedi, pozisyonda rakibini. Cenk daha önce ayağını sokarak... Önce maçı değerlendireyim. Beklediğimiz gibi bir maç. Kayseri sert bir takım. Gökhan'ın arkasına uzun toplarla çıkıyorlar, oraya önlem alması lazım. 2 tane net gol pozisyonu var Kayseri'nin. : Orta sahadaki 3 oyuncu, Quaresma'nın arkasına Gökhan'a desteğe gitmiyor. 3 oyuncu da sola kayıyor. Yaşar Kemal Uğurlu, Alanya'da Quaresma'nın net penaltısını vermemişti. Böyle pozisyonlarda şu konuşulur 'Topla beraber adama' Umut topa vururken, Cenk'e de vurdu. Ben hakem olsaydım penaltı verirdim orada. Penaltıyı çakardım orada. Topla karışık faul, dolayısıyla da penaltı pozisyon. Burada penaltı olmasının tek sebebi, topun çok fazla uzaklaşmaması. Bam diye vursa top gider, ama top ölüyor orada. Demek ki önce adama vuruyor.

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