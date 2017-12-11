Trabzonspor - Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, sahasında oynayacağı rövanş karşılaşmasında da avantajını koruyarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

TFF 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda avantajlı konuma geçen bordo-mavililer, rövanş mücadelesinde de bu avantajını korumayı arzuluyor. Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak mücadele yarın saat 17.30'da başlayacak. Trabzonspor - Erzurumspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

KADRO DEĞİŞİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Durica'nın sakatlığı bulunurken, Uğur 'un tedavisi devam ediyor. Kasımpaşa maçında sakatlanan Mustafa ve hafta içerisinde ayağında şişlik olan Okay'ın durumlarının ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Büyükşehir Erzurum Belediyespor karşısında ligde son oynanan Kasımpaşa maçı 11'ini büyük oradan değiştireceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, özellikle ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara bu maçta şans tanıması bekleniyor.

KUPANIN GOLCÜSÜ RODALLEGA

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon oynadığı 2 maçta attığı 10 golün yarısı Hugo Rodallega'dan geldi. 32 yaşındaki forvet oyuncusu 2 maçta toplam 5 gol kaydederken, bordo mavililerin kupa mücadelesindeki diğer golleri ise Dame N'Doye (2), Olcay, Bongonda ve Onazi'den geldi.

TRABZONSPOR'UN MUHTEME 11'İ

Esteban - Kamil, Hubocan, Hüseyin, Abdurrahim- Batuhan, Bero- Olcay, Sosa, Castillo- Rodallega



SAKAT: Durica, Uğur-Mustafa, Okay (Belirsiz)

CEZALI: Yok