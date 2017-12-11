  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Trabzonspor - Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2017 11:54 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 11:57
Trabzonspor - Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediyesi 'u konuk edecek. Peki Trabzonspor - Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Büyükşehir Belediye 'u 4-0 mağlup eden , sahasında oynayacağı rövanş karşılaşmasında da avantajını koruyarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

TFF 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda avantajlı konuma geçen bordo-mavililer, rövanş mücadelesinde de bu avantajını korumayı arzuluyor. Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak mücadele yarın saat 17.30'da başlayacak. Trabzonspor - Erzurumspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

KADRO DEĞİŞİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Durica'nın sakatlığı bulunurken, Uğur 'un tedavisi devam ediyor. Kasımpaşa maçında sakatlanan Mustafa ve hafta içerisinde ayağında şişlik olan Okay'ın durumlarının ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Büyükşehir Erzurum Belediyespor karşısında ligde son oynanan Kasımpaşa maçı 11'ini büyük oradan değiştireceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, özellikle ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara bu maçta şans tanıması bekleniyor.

KUPANIN GOLCÜSÜ RODALLEGA

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon oynadığı 2 maçta attığı 10 golün yarısı Hugo Rodallega'dan geldi. 32 yaşındaki forvet oyuncusu 2 maçta toplam 5 gol kaydederken, bordo mavililerin kupa mücadelesindeki diğer golleri ise Dame N'Doye (2), Olcay, Bongonda ve Onazi'den geldi.

TRABZONSPOR'UN MUHTEME 11'İ

Esteban - Kamil, Hubocan, Hüseyin, Abdurrahim- Batuhan, Bero- Olcay, Sosa, Castillo- Rodallega

SAKAT: Durica, Uğur-Mustafa, Okay (Belirsiz)
CEZALI: Yok

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor - Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN