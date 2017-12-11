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Umut atıyor, kaybetmiyor

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2017 11:35 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 11:38
Umut atıyor, Kayserispor kaybetmiyor

Ligin flaş ekiplerinden , takım kaptanı 'un gol attığı 7 karşılaşmada, 4 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

, deneyimli golcüsü 'un bu sezon 'de gol attığı 7 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon 31 lig maçında 4 gol atan Umut Bulut, bu sezon ise 15 müsabakada 7 kez fileleri havalandırarak takımına önemli katkı sağladı.

Umut, ligde 15 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 27 puan toplayan ekibinin bu başarısında önemli pay sahibi oldu.

Kayserispor, Umut'un gol attığı 7 maçta, 4 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrılırken, bu müsabakalarda rakip takımlara galibiyet sevinci yaşatmadı.

Kayseri ekibi, deneyimli golcünün fileleri havalandırdığı 7 maçta 15 puanı hanesine yazdırdı.

Gol perdesini ligin 4. haftasında Kayserispor'un Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendiği maçta açan Umut, sarı-kırmızılı ekibin galip geldiği Antalyaspor (2-0), Gençlerbirliği (2-1) ve Aytemiz Alanyaspor (2-1) karşılaşmaları ile berabere sonuçlanan Fenerbahçe (3-3), Medipol Başakşehir (1-1) ve Beşiktaş (1-1) mücadelelerinde birer kez gol sevinci yaşadı.

Umut, ligde 23 gol atan Kayseri ekibinin en skorer ismi durumunda bulunuyor.

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Umut atıyor, Kayserispor kaybetmiyor
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