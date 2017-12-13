Adana Demirspor-Fenerbahçe (CANLI)

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adana Demirspor'la karşılaşıyor. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği mücadele ATV'den canlı ekranlara geliyor.
İlk maçı İstanbul'da 6-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe, turu neredeyse garantilemişti. TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demir'in turu geçmesi için güçlü rakibine 7 farklı üstünlük kurması gerekecek.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Can Demir, Tolgahan Çiçek, Yiğit İncedemir, Erkam Develi, Umut Sönmez, Mendy, Loemba, Atabey Çiçek
Fenerbahçe: Erten, Hasan Ali, Neto, Neustadter, Isla, Ozan, Oğuz Kağan, Aatif, Samed, Valbuena, Fernandao