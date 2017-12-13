Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? CANLI İZLE

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Osmanlıspor maçından sonra oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Son olarak Bursaspor'u da deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe haftasonu Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle...

İlk maçı İstanbul'da 6-0 kazanan Fenerbahçe, tur için büyük bir avantaj sağlamıştı. TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'un turu geçmesi için rakibine 7 farklı üstünlük kurması gerekecek.

Sarı-lacivertli takım Adana Demirspor'la yaklaşık 23 yıl sonra deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında Adana'daki son maç 26 Şubat 1995'te oynanmıştı. O karşılaşmayı Fenerbahçe, şu anki teknik direktörü Aykut Kocaman'ın penaltıdan attığı tek golle 1-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda rövanş maçında 13 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak ve mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Serkan Gençerler ve Engin Erdem'in yapacağı karşılaşmanın 4. hakemi Alper Çetin olacak.

Adana Demirspor, 15 haftası geride kalan TFF 1.ligdeyse 16 puanla 14. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

Erten, Isla, Neto, Yiğithan, Hasan Ali, Ozan Tufan, Oğuz Kaan, Samed Karakoç, Aatif, Uygar, Ahmethan