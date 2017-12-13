Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Alanyaspor - Giresunspor (CANLI)

- (CANLI)

temsilcisi Aytemiz 4-2'nin rövanşında 'la karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 13.12.2017 19:08 Güncelleme Tarihi: 13.12.2017 20:07
Alanyaspor - Giresunspor (CANLI)

'nda Aytemiz - ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

MAÇIN GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

MAÇI CANLI OLARAK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

2. Dakika- Alanyaspor 0 Giresunspor 1 Gol: Mert Örnek
25. Dakika- Alanyaspor 1 Giresunspor 1 Gol: Yusuf Çoban
D.A.- Alanyaspor 1 Giresunspor 1
60. Dakika- Alanyaspor 2-1 Giresunspor Gol: Yusuf Çoban
63.Dakika- Alanyaspor 2-2 Giresunspor Gol: Fatih Atik

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanyaspor - Giresunspor (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN