Alanyaspor - Giresunspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor - Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
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MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
2. Dakika- Alanyaspor 0 Giresunspor 1 Gol: Mert Örnek
25. Dakika- Alanyaspor 1 Giresunspor 1 Gol: Yusuf Çoban
D.A.- Alanyaspor 1 Giresunspor 1
60. Dakika- Alanyaspor 2-1 Giresunspor Gol: Yusuf Çoban
63.Dakika- Alanyaspor 2-2 Giresunspor Gol: Fatih Atik