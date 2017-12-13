Başakşehir - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın sahasında Kipaş Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak.

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan turuncu-lacivertliler, tur için avantaj sağlamıştı. TFF 2. Lig temsilcisinin turu geçmesi için rakibini gol yemeden iki farklı yenmesi, gol yemesi durumunda ise üç farklı üstünlük kurması gerekecek. Bu turu geçen ekip, son 16 turuna adını yazdıracak.

Karşılaşmaya, Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz sezon kupa finalinde Atiker Konyaspor'a penaltılar sonucunda mağlup olduğu maçta aldığı ceza nedeniyle seyirci alınmayacak.

Medipol Başakşehir ile Kipaş Kahramanmaraşspor arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Başakşehir - Kahramanmaraşspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.