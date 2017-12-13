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devre arasında kaleci almayacak

Giriş Tarihi: 13.12.2017 16:29
Bayern Münih devre arasında kaleci almayacak

'te , devre arasında kaleci transferi yapmayacaklarını açıkladı. Neuer iyileşene kadar kale 'in olacak.

'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi 'te transfer konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sakatlığı nedeniyle kaleci Manuer Neuer'den faydalanamayan Bavyera ekibinin devre arasında kaleci transferi yapacağı iddia ediliyordu.

Ancak yaptığı açıklamada, kale için herhangi bir transfer düşünceleri olmadığını söyledi. Kaleyi 'e emanet edecek olan Heycnkes, 29 yaşındaki oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesinin de yenilenmesini istedi.


Ulreich bu sezon Bayern Münih forması ile 19 maça çıktı, 18 gol yedi.

Bayern Münih'in devre arasında Bayer Leverkusen'den 'yu kadrosuna katacağı iddia edilmişti.

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Bayern Münih devre arasında kaleci almayacak
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