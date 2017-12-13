Bayern Münih devre arasında kaleci almayacak

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te transfer konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sakatlığı nedeniyle kaleci Manuer Neuer'den faydalanamayan Bavyera ekibinin devre arasında kaleci transferi yapacağı iddia ediliyordu.

Ancak Heynckes yaptığı açıklamada, kale için herhangi bir transfer düşünceleri olmadığını söyledi. Kaleyi Ulreich'e emanet edecek olan Heycnkes, 29 yaşındaki oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesinin de yenilenmesini istedi.



Ulreich bu sezon Bayern Münih forması ile 19 maça çıktı, 18 gol yedi.

Bayern Münih'in devre arasında Bayer Leverkusen'den Bernd Leno'yu kadrosuna katacağı iddia edilmişti.