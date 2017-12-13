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'nin 11'i belli oldu! Kocaman'dan Fernandao sürprizi

Sarı-lacivertliler, 5. turunda ilk maçta yarım düzine gol attığı ’a konuk oluyor. 20.30’daki mücadeleyi ATV naklen yayınlayacak. Maçı sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.12.2017 19:20 Güncelleme Tarihi: 13.12.2017 20:15
Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Kocaman'dan Fernandao sürprizi

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, 5. tur rövanş maçında 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda 'la karşılaşıyor. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği mücadele 20.30'ta başlayacak, ATV'den canlı ekranlara gelecek.

İlk maçı İstanbul'da 6-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe, turu neredeyse garantilemişti. TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demir'in turu geçmesi için güçlü rakibine 7 farklı üstünlük kurması gerekecek.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Can Demir, Tolgahan Çiçek, Yiğit İncedemir, Erkam Develi, Umut Sönmez, Mendy, Loemba, Atabey Çiçek

Fenerbahçe: Erten, Hasan Ali, Neto, Neustadter, Isla, Ozan, Oğuz Kağan, Aatif, Samed, Valbuena, Fernandao

11'i: Erten, Hasan Ali, Neto, Neustadter, Isla, Ozan, Oğuz Hağan, Aatif, Samed, Valbuena, Fernandao

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Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Kocaman'dan Fernandao sürprizi
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