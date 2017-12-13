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'lu Samed devlerin gözdesi!

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.12.2017 12:05 Güncelleme Tarihi: 13.12.2017 12:10
Menemen Belediyespor'lu Samed devlerin gözdesi!

TFF 2. Lig 'ta forması giyen 'ya Süper Lig'den talipler var.

TFF 2. Lig 'ta lider durumda olan 'un gol makinesi , Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu.

Geride kalan 16 haftada attığı 16 golle Türkiye liglerinin en skorer ismi olan 22 yaşındaki forvete, Kasımpaşa, Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor gibi takımların talip olduğu öğrenildi. Kariyerinin en verimli dönemini geçiren Samed için kuyruğa giren kulüplerin Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin'le görüşmelere başladığı iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Samed Ali'nin yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satılabileceği ifade edildi. Teknik direktör Suat Kaya'nın keşfettiği genç futbolcu, Menemen'de tüm maçlarda görev alırken karşılaşma başına 1 gol attı. Devre arası gelmeden şimdiden Samed Ali'ye alternatifler arayan ekibi, Bugsaşspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan forvet oyuncusu Yıldıray Koçal'la prensipte anlaşma sağladı.

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