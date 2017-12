"Kulübümüzü zora sokacak transferde yokum"

Trabzonspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, hafta sonu sahalarında Bursaspor ile yapacakları maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kulüp başkanı Muharrem Usta ile geçen hafta bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu toplantıda transferi tam olarak netleştirmediklerini ancak önemli bir yol aldıklarını dile getiren Çalımbay, şunları söyledi:

"Transfer kulübümüz için çok önemli. İhtiyacımız varsa mutlaka yapılacak ama mevcut oyuncuların maddi açıdan sıkıntısı varsa transfer yapmam. Buradaki mevcut oyuncuların ve kulübümüzün maddi açıdan durumu çok önemli. Tekrardan transfer yaparak kulübümüzü zor duruma sokacaksak, öyle bir transferde ben yokum. Bu durumda mevcut oyuncularla devam etmeyi göze alabilirim. Benim için kulüp önemli. İyi bir yere geldiysek mevcut arkadaşlarımızla geldik. Bu arkadaşların durumları çok önemli. Bunların hepsini masaya yatıracağız. Yapacağız, yapmayacağız karar vereceğiz. Zaten 2 ya da en fazla 3 transfer yaparız. Alacağımız oyuncular mevcutlardan iyi değilse transfer yapmam. Bizi iyi yere getirecekse oyuncu alırım. Aynı ayarda oyuncu almaya gerek yok. Başkanımızla toplantıda sorunları, problemleri ele aldık. Önümüzdeki hafta da bir görüşme daha yapıp transferi netleştireceğiz."

"Hiçbir arkadaşımızın 'Buradan ayrılmak istiyorum' diye bir talebi olmadı ya da kimseye 'Siz takımdan ayrılabilirsiniz' demedik." diyen Çalımbay, "Tabii ki bu konuda bir talep olursa değerlendiririz, konuşuruz. Dün Bongonda ile yaptığım görüşmede de sadece benden izin istedi. Ailesiyle, mahkemeyle ilgili bir sıkıntısı varmış. Onun dışında hiçbir arkadaşımızla transferle ilgili bir görüşmemiz olmadı." ifadelerini kullandı.

"BURSASPOR MAÇI KADER MAÇIMIZ"

Ligde iyi bir galibiyet serisi yakaladıklarına dikkati çeken deneyimli teknik adam, "Tahminime göre de son 7 haftanın lideri durumundayız. Bu gidişat çok iyi ama önemli olan bunu sonuna kadar sürdürmek. Kalan 2 maçı kazanmalıyız. Seriyi yakalarken burada en büyük pay sahibi futbolcuların arzusu ve isteği. En önemli faktörlerden biri de taraftardı. Hem içeride hem de deplasmanda bizi yalnız bırakmadılar. İyi bir takım oluşturduk. Sonucu kabullenmeyen takım haline geldik. Gayet iyi şekilde sonuna kadar maçı bırakmıyoruz. Son maçta sonradan giren arkadaşların çok etkili olmaları bizi sevindirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay, kupa maçının da iyi geçtiğini belirterek, "Oynamayan, az oynayan arkadaşları kullandık. U21'den aldığımız Hüseyin ve Furkan gayet iyi oynadılar. Özellikle Hüseyin hiçbir zaman zorluk yaşamadı. İyi bir stoper olduğunu gösterdi. Ondan yararlanacağız. Devre arası kampına da U21'den birkaç arkadaşı daha alacağız ve onlardan da faydalanacağız. Ayrıca Kucka'ya da teşekkür etmek istiyorum. Kasımpaşa maçında Mustafa sakatlanınca stoperde sıkıntı yaşadık ve Kucka'nın orada oynamasında karar kıldık. Gerçekten çok iyi oynadı. İyi bir maç çıkardı." yorumunu yaptı.

Süper Lig'in ilk yarısının tamamlanmasına 2 maç kaldığını hatırlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bunlar kolay değil. Bu maçları da en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Oynadığımız futbolun her maç üzerine çıkmalıyız. Her maç bizim için önemli. Her galibiyetin ardından sonraki maçın değeri arttı. Bursaspor maçının değeri inanılmaz arttı. Kader maçımız gibi bize yön verecek maç. Diğer maçlardan daha da öne çıktı. Bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Arkadaşlarıma inanıyorum, güveniyorum. Onlar da maçın öneminin farkında. İnşallah taraftarımızın da desteğiyle bu maçtan alnımızın akıyla çıkacağız."

"KEŞKE, FIRSAT OLSA HEPSİNİ OYNATSAM"

Rıza Çalımbay, çalışan her oyuncunun görev alabileceğini ifade ederek, kimseye ön yargılı olmadığını, formanın futbolcuların kendilerine bağlı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"O yüzden yedek kalma, oynamama, sonradan girme olacak. En önemli şeylerden biri Rodallega. Çok güzel grafik çiziyor. N'Doye, Burak da iyi oynuyor. Birisi dinlenecek. Çok iyi oldukları için ikisini oynatıyorum, üçüncü forvete şans doğuyor. Hepsini bir arada tutmamız gerekiyor. Hepsine ihtiyaç var. Oynamadıkları zaman üzülüyorlar. Yarın kura çekilecek, kupa maçı var. Kupada da gitmemiz gerekiyor. Kupa bizim için lig kadar önemli. Orada arkadaşlarımızı kullanacağız. Bu temponun üzerine çıkacaklar. Bu turu da geçersek oradaki arkadaşların önemi, değeri artıyor. Herkesin ona göre düşünmesi gerekiyor. Keşke fırsat olsa herkesi oynatsam. Hepimiz bir hedefte birleşip inşallah Trabzonsporumuzu iyi bir yere getireceğiz."

Başkan Muharrem Usta ile yaptığı toplantıda sözleşme konusunun hiç açılmadığını kaydeden Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim konum hiç açılmadı. Ben açmam zaten, hele hele bu ortamda. Kulübümüz benden 2 yıllık mukavele istedi, ben 1 yıl istedim. Kendime ve ekibime güveniyorum, işimi de çok seviyorum. Onun için Trabzonspor'da başarılı olursam devam ederim. 5 sene imza atsan ne olur? Sadece ömür boyu milli takıma atarım o ayrı. Türkiye'de maalesef bir gerçek var. Gidiyorsun, çalışıyorsun, bir bakıyorsun 'Ayrılalım' deniyor. Ben 3-5 sene öyle sonuna kadar hocasına sahip çıkacak yönetim görmüyorum. Yarın öbür gün çok iyi proje ile gelinir, harbi olunursa atarsın. Benim düşüncem, Trabzonspor'u mükemmel bir yere getirmek. Taşın altına elimizi koyduk. 5 yıllık sözleşmeye karşıyım. "

"PSİKOLOG, HEPİMİZE LAZIM"

Bordo-mavili takımın çalıştırıcısı, "Burak Yılmaz'a psikolog lazım mı?' şeklindeki soruya, "Burak için değil, bütün oyunculara, bize de lazım. Futbolculuk bana göre çok kolay, kendinden sorumlusun. Teknik direktörlük en zor meslekten bir tanesi. Bize de psikolog lazım. Futbolculara kesinlikle lazım. O psikolog çok iyi olmalı ve sporun içinden gelmeli. Yenilgiyi, galibiyeti bilmesi lazım. Oyuncu oynatmıyorsun, sıkıntıya giriyor, onu ayarlaması gerekiyor. Oyuncunun aile problemi oluyor, buraya yansıtıyor. Psikolog sadece Burak'a değil bütün futbolculara, teknik direktörlere lazım." şeklinde yanıt verdi.

Çalımbay, Bursaspor maçında sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş ile Durica'nın forma giyemeyeceğini belirterek, stoper mevkisinde sıkıntı yaşadıklarını, Uğur Demirok'un ise oynama durumunun olduğunu sözlerine ekledi.