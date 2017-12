Le Guen'e 15 yıl önceki o maç hatırlatılınca...

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Trabzonspor'a karşı kendilerini kolay bir maçın beklemediğini belirterek, "Trabzonspor güçlü bir takım ama biz de çok istekliyiz. Son aldığımız mağlubiyetten sonra takım olarak başımızı dik tuttuk ve bu şekilde devam ediyoruz" dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi Teknik Direktör Paul Le Guen açıklamalarda bulundu. Oynayacakları en kolay maçlardan birinin olmayacağını dile getiren deneyimli teknik adam, "Buna garanti verebilirim. Kolay bir maç beklemiyor bizi Trabzonspor'a karşı. Seri yakaladılar son dönemde. Güçlü bir takıma sahipler, Trabzonspor güçlü bir takım ama biz de çok istekliyiz. Fenerbahçe'ye karşı evimizde kaybettik hem de iyi bir oyunla. İyi organize olmuş bir takım olarak oynadığımız, ortaya koyduğumuz bir futbolun ardından kaybettik. Aynı organizasyonu korumalı ve üstüne koymalıyız. Son aldığımız mağlubiyetten sonra takım olarak biz başımızı dik tuttuk ve bu şekilde devam ediyoruz" dedi.



"BİZİM İÇİN ÇOK FAZLA EKSİK VAR"

Zor bir periyottan geçtiklerini ifade eden Fransız teknik adam, "Mikel henüz sakatlıktan dönemedi. Jorquera gerçekleşecek ameliyat için burada değil. Aziz cezalı. Tüm bunları hesaba kattığınızda bizim için çok fazla eksik var an itibariyle. Yine de şikayetçi olmaktansa her zamanki gibi sahada olacak arkadaşlarla ilgilenmeyi ve onlara elimden geldiğince özgüven aşılamayı istiyorum. İstediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapan bir kadroyla sahada olacağız" diye konuştu.



"ELEŞTİRECEK BİR KONU BULAMIYORUM"

7 maçlık yenilmezlik serilerinin sona erdiğinin hatırlatılması üzerine Le Guen, "Seri bozuldu belki ama Fenerbahçe maçına karşı bozuldu. Bazen gerçekçi olmamız gerekir. Kaybettik, serimiz bozuldu ama Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlara karşı serimiz bozulduğunda geri dönüp üzülecek çok fazla şeyiniz yoktur. Biz takım olarak sahadaydık. En önemlisi de buydu. Oyuncularımın tamamı çaba gösterdiler. Elinden geleni yaptılar. Ben de çekinecek ya da eleştirecek bir konu bulamıyorum, onlar elinden gelen bütün çabayı göstermişken" dedi.



"UNUTTUM BEN O GÜNLERİ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile 2002 yılında Lyon'u çalıştırdığı dönemde karşılaştıklarının hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, "Belki güzel bir hatırası yok. 15 yıl önceydi. Hatıranın üzerinden çok yıllar geçti, unuttum ben o günleri" dedi.

"Rövanşı alacak mısınız?" sorusuna ise Le Guen, "Öyle görmek isterseniz görebilirsiniz ama benim için rövanş karşılaşması olmayacak" yanıtını verdi.



"YALNIZCA O MAÇI KAZANABİLDİĞİMİZ İÇİN SÜPER LİG'DEYİZ"

'15. hafta itibariyle bulunduğumuz yerden daha iyi bir yerde olabilirdik ama daha kötü bir yerde de olabilirdik' diyen Le Guen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bugün geldiğimiz nokta itibariyle takımımızla gurur duyuyorum. Herkes katılım gösterdi. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes bu durumu değiştirebilmek için elinden geleni yaptı. Unutmamalıyız ki an itibariyle Süper Lig'deyiz. Çünkü geçen sezonun son maçında kazanabildik. Yalnızca o maçı kazanabildiğimiz için Süper Lig'deyiz an itibariyle. Biz de göreve geldiğimiz günden beri taze bir hava oluşturmaya çalıştık ve elimizden geleni yaptık. Her şey yüzde 100 mükemmel olmadı ama iyi de bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum."



"ALACAĞIMIZ BAZI ÖNLEMLER VAR"

Trabzonspor'a karşı alacakları bazı özel önlemlerin olacağına dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Her karşılaşmada alınan özel önlemler vardır. Trabzonspor'u ve oyuncularını biliyorum. Onlara çok fazla adapte olmalarını istemiyorum oyuncularımın. Alacağımız bazı önlemler var ama sadece onlara adapte olarak oynamayacağız. Bizim de kendi oyunumuz var ve onu ortaya koyacağız" diye konuştu.