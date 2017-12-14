Mirkan Aydın, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligin başında aldıkları galibiyetlerle bir anda Süper Lig'in en büyük adayları arasında gösterilmeye başlandıklarını kaydetti.

Genç oyuncuların fazla olduğu takımların böyle bir baskıyı zor kaldırabileceğini belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Bu ligde tökezleyince de geri dönüş gerçekten büyük efor gerektiriyor. Yedi haftalık kötü gidişe Manisaspor galibiyetiyle son verdik. Yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mirkan Aydın, hedeflerinin kesinlikle play-off olduğunu aktararak, "İyi bir ekibiz. Takım olarak omuz omuza vermiş durumdayız. Bu nedenle bir galibiyetle ayaklarımız yerden kesilmiyor veya bir yenilgiyle de umudumuzu kaybetmiyoruz. Hedefimiz, planımız, programımız belli. Süper Lig'e doğru yürüyoruz. İlk yarı sonuna kadar hedeflediğimiz çıkışı yakaladığımız taktirde yolun önemli bir bölümüne geçmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kerim Avcı da geride kalan hemen hemen her maçta üst düzey futbol oynadıklarına dikkati çekerek, "Örneğin Denizlispor ve Giresunspor maçlarında golü bulsak şimdi çok daha fraklı şeyleri konuşuyor olabilirdik. Gol atamamak ve kazanamamak gençlerde doğal olarak baskıyı artırıyor ancak biz bunu takım olarak kenetlenip kırmayı başardık." yorumunu yaptı.

Daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgulayan Kerim, genç oyuncuların Altınordu'daki imkanların değerini iyi bilmeleri ve kendilerini geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Altınordulu iki futbolcunun ilk 15 haftada yedişer golü bulunuyor.