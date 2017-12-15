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, 'la alay ediyor!

- maçında ofsayttan attıkları gol geçersiz sayılan ancak karara itiraz eden , 'da günün konusu oldu. Basın Kerem'le 'ofsaytı bilmeyen milli cu' diye dalga geçerken, Kerem'e ofsayt kuralını sahada anlatan hakem de, futbolcunun 2 yıl önce 'erkek futbolunda işi yok' dediği kadın hakem çıktı.

Giriş Tarihi: 15.12.2017 17:32 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 18:54
Almanya, Kerem Demirbay'la alay ediyor!

Bundesliga ekiplerinden forması giyen , ülkede alay konusu oldu. maçında ofsayttaki arkadaşına pas veren ve ardından atılan golün geçersiz sayılmasına itiraz eden Kerem için Alman basını, "Milli takım oyuncusu ofsayt kuralını bilmiyor" yorumlarında bulundu. Öte yandan maçın hakemi ile Kerem arasında geçmişe dayanan bir olay ise, pozisyonu daha da ilginç bir hale getirdi.

MAÇTA NELER YAŞANDI?

Hoffenheim-Stuttgart maçının uzatma dakikalarında Stutgart bir korner kazandı. 1-0 geride olan takımına beraberlik kazandırmak isteyen Stuttgart kalecisi Zieler de gol için rakip ceza alanına gitti.

Ancak pozisyonda top Hoffenheim orta sahası Kerem Demirbay'da kaldı. Kerem de hızlı bir şekilde topla rakip yarı alana geçti. Ancak Kerem, boş kaleye vurmak yerine o sırada kural gereği ofsaytta olan Kramaric'e pas verdi. Kramaric, Suttgart'tan sadece Ascacibar'ın kendi kalesine yakın olmasından dolayı ofsayt pozisyonundaydı...

Yardımcısının uyarısı ile maçın kadın orta hakemi hiç tereddüt etmeden ofsayt kararını verdi. Kerem ise Stuttgart'lı Ascacibar'ı göstererek pozisyonun ofsayt olmadığını anlatmaya çalıştı. Hakem Steinhaus ise Kerem'e "Bir cu pasın verildiği anda kale ile arasında en az iki rakip futbolcu bulunmazsa ofsayttır." kuralını anlattı ve kararını açıkladı.

2 YIL ÖNCEDEN O TESADÜF

Kerem Demirbay, iki yıl önce Fortuna Düsseldorf'ta oynarken, Frankfurt maçında kendisine kırmızı kart gösteren hakem Steinhaus'a yönelik "Erkek futbolunda kadınların işi olmadığını düşünüyorum" demiş ve bu yüzden 5 maç ceza almıştı. Kerem daha sonra sosyal paylaşım sayfaları üzerinden Steinhaus'tan özür dilemiş, SSVg 06 Hagen ile Blau Weiss Langenberg kız takımları arasında oynanan maçta da hakemlik yapmıştı.

HABER: Serkan Akkoyun

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