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FOTOMAÇ Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 09:42 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 10:06
Arturo Vidal'den Beşiktaş açıklaması

Bayern Münih'in Şili'li yıldızı Arturo Vidal, Beşiktaş eşleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Arturo Vidal'den Beşiktaş açıklaması
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