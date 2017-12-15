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Arturo Vidal'den Beşiktaş açıklaması
Arturo Vidal
'den
Beşiktaş
açıklaması
FOTOMAÇ
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017
09:42
Güncelleme Tarihi: 15.12.2017
10:06
Bayern Münih'in Şili'li yıldızı
Arturo Vidal
,
Beşiktaş
eşleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Arturo Vidal'den Beşiktaş açıklaması
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