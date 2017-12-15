Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'ta dev takas planı: Wilshere-Oğuzhan

'ta dev takas planı: Wilshere-Oğuzhan

, 'in yıldız orta saha oyuncusu 'ın transferi için İngiliz devini yoklamaya başladı. Kartal, Wilshere transferinde 'u da kullanmayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 15.12.2017 09:32 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 10:02
Beşiktaş'ta dev takas planı: Wilshere-Oğuzhan

'ta transfer çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor. Siyah-beyazlılar, 'in İngiliz yıldızı 'ı gündemine aldı.

Güneş'in haberine göre; Başkan Fikret Orman, Londra'da bizzat oyuncunun durumu ile ilgili görüşmede bulunurken, Arsenal'e menajerler aracılığı ile 2 teklif sunuldu. Tekliflerden ilki Wilshere için İngiliz devine 5 milyon euro bonservis ödemek. İkincisi ise Arsenal'in teknik patronu 'in sattığı için pişman olduğu 'u takasta kullanmak.

WENGER SICAK BAKIYOR!

Arsenal'in altyapısında yetişen ve "Topçular"ın Henry'den sonra en sevilen oyuncusu olmayı başaran 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2018'de bitiyor. Londra ekibi iki teklife de henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.

OZZİE'NİN HAYALİ AVRUPA

Kartal'ı Oğuzhan-Wilshere takasına sürükleyen gelişmelerin perde arkasında ise Ozzie'nin takımdan ayrılma ihtimali yatıyor. Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcunun devre arasında ya da sezon sonunda olası ayrılığına karşın kendi hazırlıklarını yapmaya başladı. Beşiktaş'ta genç yaşına rağmen kaptanlığa kadar yükseldiği Oğuzhan Özyakup'un kulüp içerisinde her fırsatta Avrupa'da oynamak istediğini söylediği ve kulübün bundan rahatsız olduğu belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta dev takas planı: Wilshere-Oğuzhan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN