Beşiktaş'ta dev takas planı: Wilshere-Oğuzhan

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor. Siyah-beyazlılar, Arsenal'in İngiliz yıldızı Jack Wilshere'ı gündemine aldı.

Güneş'in haberine göre; Başkan Fikret Orman, Londra'da bizzat oyuncunun durumu ile ilgili görüşmede bulunurken, Arsenal'e menajerler aracılığı ile 2 teklif sunuldu. Tekliflerden ilki Wilshere için İngiliz devine 5 milyon euro bonservis ödemek. İkincisi ise Arsenal'in teknik patronu Arsene Wenger'in sattığı için pişman olduğu Oğuzhan Özyakup'u takasta kullanmak.

WENGER SICAK BAKIYOR!

Arsenal'in altyapısında yetişen ve "Topçular"ın Henry'den sonra en sevilen oyuncusu olmayı başaran 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2018'de bitiyor. Londra ekibi iki teklife de henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.

OZZİE'NİN HAYALİ AVRUPA

Kartal'ı Oğuzhan-Wilshere takasına sürükleyen gelişmelerin perde arkasında ise Ozzie'nin takımdan ayrılma ihtimali yatıyor. Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcunun devre arasında ya da sezon sonunda olası ayrılığına karşın kendi hazırlıklarını yapmaya başladı. Beşiktaş'ta genç yaşına rağmen kaptanlığa kadar yükseldiği Oğuzhan Özyakup'un kulüp içerisinde her fırsatta Avrupa'da oynamak istediğini söylediği ve kulübün bundan rahatsız olduğu belirtildi.