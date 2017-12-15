Bursaspor’da Trabzonspor’a karşı 4 eksik

Süper Lig'in geride kalan 15 haftasında topladığı 24 puanla 8. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, 16. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. 7 maçlık yenilmezlik serisini son oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasında mağlup olarak bozan Timsah, bordo-mavili ekip karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.



BURSASPOR'DA EKSİK ÇOK

Bursaspor'da Trabzonspor'a karşı önemli eksik oyuncular bulunuyor. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Jorquera, Mikel Agu ve Jires Kembo'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Aziz Behich yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Önceki günkü antrenmanda sakatlık geçiren Badu'nun durumunun ise maç saati netlik kazanacağı bildirilirken, bir süredir sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş'un durumunun da bugün yapılacak antrenmanın ardından belli olacağı öğrenildi.



TİMSAH'TA HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisini geçen hafta Fenerbahçe ile evinde oynadığı karşılaşmadan puansız ayrılarak bozan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor'a karşı alacağı galibiyetle yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

BATALLA'DAN KARİYERİNDE EN ÇOK GOL TRABZONSPOR'A KARŞI

Öte yandan Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla'nın kariyerinde en çok Başakşehir ve Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşaması dikkat çekti. Yeşil-beyazlı forma ile Karadeniz ekibine karşı 11 resmi maçta görev alan yıldız isim, bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı. Bursaspor, Batalla'nın bordo-mavili ekibe karşı gol sevinci yaşadığı toplam 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.