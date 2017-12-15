Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Emre Mor: “Herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmüyorum”

: “Herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmüyorum”

ekiplerinden ’da forma giyen milli cu , Türkiye’ye olma gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 12:44 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 12:45
Emre Mor: “Herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmüyorum”

'da mücadele eden milli cu , İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Mor, yakın zamanda forma şansı bulabileceğine inandığını belirterek, "Daha fazla oynamak isterdim ancak zor bir dönem oldu. Sakatlandım, şimdi iyi hissediyorum. Mutluyum ve çok çalışıyorum. Yakın zamanda bir şans daha bulacağımdan eminim" şeklinde konuştu.

"HERHANGİ BİR TÜRK KULÜBÜNE GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Celta Vigo'ya sürecini anlatan Emre Mor, herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmediğini söyleyerek, "Başka teklifler de vardı ancak buraya gelmek istedim. Oyuncu ve insan olarak gelişebileceğimi biliyordum. Celta'nın gelişmek için en iyi ve en kolay yol olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü Celta'da kalmak ve burada başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"İSPANYOL FUTBOLU BENİM İÇİN DAHA YARARLI"

Emre Mor, İspanya'da oynanan futbol ile alakalı konuşarak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Üzerimde baskı hissetmiyorum. Dediğim gibi henüz 20 yaşındayım ve önümde uzun bir kariyer var. İspanya futbolunun da benim için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Alman futbolunda daha çok koşuyorsunuz ama İspanya'da oyun daha çok tekniğe dayalı."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Mor: “Herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmüyorum”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN