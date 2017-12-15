Kupada Bucaspor Galatasaray eşleşmesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'u eleyerek büyük bir sürprize imza atan Bucaspor son 16 Turu'nda Galatasaray ile eşleşti. Kupada yoluna devam eden diğer Egeli Teleset Mobilya Akhisarspor'un ise rakibi 1. Lig temsilcisi Boluspor oldu.

Bucaspor, Galatasaray'la ilk maçını 26, 27 veya 28 Aralık tarihlerinde deplasmanda oynayacak. Buca'daki rövanş ise 16, 17 ya da 18 Ocak'ta oynanacak.

Akhisarspor da ilk müsabakasına deplasmanda çıkacak. Bucaspor, Galatasaray'la Türkiye Kupası'nda daha önce 2009-2010 sezonunda karşı karşıya gelmişti. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray, İzmir ekibini 2-1 yenip tur atlamıştı.

GALATASARAY, BUCA'YA HİÇ YENİLMEDİ

Galatasaray ile Bucaspor, bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Süper Lig'de 2010-2011 sezonundaki maçları sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı. Türkiye Kupası'nda bir kez mücadele eden iki takımın randevusunda galip gelen taraf 2-1'lik skorla Galatasaray olmuştu.