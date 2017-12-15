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Kupada eşleşmesi

Ziraat son 16 turu kuraları çekildi. Kura çekimi sonucunda kupada - eşleşti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 15:45 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 15:52
Kupada Bucaspor Galatasaray eşleşmesi

Ziraat 5. Turu'nda Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'u eleyerek büyük bir sürprize imza atan son 16 Turu'nda ile eşleşti. Kupada yoluna devam eden diğer Egeli Teleset Mobilya Akhisarspor'un ise rakibi 1. Lig temsilcisi Boluspor oldu.

Bucaspor, Galatasaray'la ilk maçını 26, 27 veya 28 Aralık tarihlerinde deplasmanda oynayacak. Buca'daki rövanş ise 16, 17 ya da 18 Ocak'ta oynanacak.

Akhisarspor da ilk müsabakasına deplasmanda çıkacak. Bucaspor, Galatasaray'la Türkiye Kupası'nda daha önce 2009-2010 sezonunda karşı karşıya gelmişti. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray, İzmir ekibini 2-1 yenip tur atlamıştı.

GALATASARAY, BUCA'YA HİÇ YENİLMEDİ

Galatasaray ile Bucaspor, bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Süper Lig'de 2010-2011 sezonundaki maçları sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı. Türkiye Kupası'nda bir kez mücadele eden iki takımın randevusunda galip gelen taraf 2-1'lik skorla Galatasaray olmuştu.

İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri
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Kupada Bucaspor Galatasaray eşleşmesi
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