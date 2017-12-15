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Ligue 1'de gelecek sezon VAR kullanılacak

Futbol Federasyonu Başkanı , Ligue 1'de gelecek sezon uygulamasına geçileceğini açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 16:29 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 16:34
Ligue 1'de gelecek sezon VAR kullanılacak

Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) gelecek sezondan itibaren uygulamasının (VAR) başlatılmasına karar verildi.

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı yaptığı açıklamada, Ligue 1'de gelecek sezon VAR'ı uygulamaya başlayacaklarını belirtti. Ayrıca VAR'ı futbol kulüplerinin başkanları ve hakemlerin de istediğini söyledi.

'nın onayından sonra başlaması beklenen VAR uygulaması, gol ve penaltı pozisyonlarında, kırmızı kartlarda ve cezalandırılan futbolcunun kimlik hatasını düzeltmek için kullanılacak.

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Ligue 1'de gelecek sezon VAR kullanılacak
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