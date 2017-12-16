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, 'u ağırlıyor

'in 16. haftasında ile , Trabzon'da karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 16.12.2017 18:25 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 18:36
Trabzonspor, Bursaspor'u ağırlıyor

, 'in 16. haftasında sahasında bugün ile karşılaşıyor.

Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya, yönetecek.

Teknik direktör Rıza Çalımbay döneminde ligde ilk maçında Yeni Malatyaspor'a yenilen ancak ardından son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan toplayan bordo-mavililer, Bursaspor maçında da çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Mücadele öncesinde iki takımın 11'leri belli oldu.

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Mas, Okay, Kucka, Yusuf, Abdülkadir, N'Doye, Burak

Bursaspor: Harun, Ertuğrul, Titi, Ekong, Furkan, Barış, Badu, Yusuf, Batalla, Delarge, Stancu

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Trabzonspor, Bursaspor'u ağırlıyor
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