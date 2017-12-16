Trabzonspor, Bursaspor'u ağırlıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında bugün Bursaspor ile karşılaşıyor.
Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya, yönetecek.
Teknik direktör Rıza Çalımbay döneminde ligde ilk maçında Yeni Malatyaspor'a yenilen ancak ardından son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan toplayan bordo-mavililer, Bursaspor maçında da çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Mücadele öncesinde iki takımın 11'leri belli oldu.
Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Mas, Okay, Kucka, Yusuf, Abdülkadir, N'Doye, Burak
Bursaspor: Harun, Ertuğrul, Titi, Ekong, Furkan, Barış, Badu, Yusuf, Batalla, Delarge, Stancu