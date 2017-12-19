Karabükspor'a savcılık şoku

Kardemir Karabükspor'da geçtiğimiz 11 Aralık'ta yapılan olağanüstü genel kurul sonrası istifa eden eski yönetimin 190 milyonluk borucun ibra edilmemesi sonrası eski yönetiminde görev alan Cihan Yılmaz, Abdullah Adatepe, Tansu Gürsel ve Uğur Cebeci, hesapların geçmişe dönük incelenmesi için savcılığa başvuruda bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Uğur Cebeci, kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un istifasının ardından basında çıkan haberlerin Ferudun Tankut ve yönetimi üzerinden bir karalama kampanyasına dönüştüğünü söyledi.

Cebeci, çıkan haberlerde hırsızlık, transferde yolsuzluktan ve kulübün 190 milyon TL borçlandırıldığından bahsedildiğini belirterek, "Yöneticiler de dahil olmak üzere zimmet suçunun işlendiği gibi akla zarar iddialar ortaya atılıyor. Biz Ferudun Tankut yönetiminin istifasından sonra bununla ilgili yasal bir sürecin başlamasını bekledik arzu ettik. Ancak haberler artarak devam etmesine rağmen herhangi bir şekilde hukuki müracaat yapılmadığını gördük. Demokrasinin kılıcı gibi bu bizim başımızın üzerinde sallanıp duracak ve bunun vebali bizim üzerimizde kalacak. Herhangi bir sportif başarısızlıkta da 'Hep o eski yönetim çalmıştı' denilecek dedik. Bunu çok fazla işitmeye başladık ve bize de şahsen zarar vermeye başladı. Biz yönetim kurulu kadrosundaki arkadaşlarla birlikte ne yapılıp yapılmadığını bildiğimiz, bilmediklerimizin de aydınlatılması için Savcılık nezdinde şikayetimizi yaptık. Şikayetimizin içerisinde 190 milyonluk borcun nasıl olduğu, zimmete geçirilen bir para varsa bunu kimin zimmete geçirdiği, dolandırıcılık suçu işlediyse yargılansın istedik. Kulübün kasasından karşılığı olmaksızın herhangi bir gerekçesiz şekilde birilerin hesabına para aktarıldıysa bu yüce Türk adaletince sorulup cezasının verilmesini istedik. Bu noktada İstanbul Anadolu Adliyesinden Karabük Savcılığına iletilmek üzere şikayet dilekçemizi verdik. Bu suçu kim işlediyse yargının cezasını vermesini istiyoruz."