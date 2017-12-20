Burak Yılmaz'dan Halis Özkahya'ya gönderme

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk devre son maçında deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi Ayfer Karakullukçu İlkokulu öğrencileri teknik heyete ve futbolculara çiçek verip, birlikte fotoğraf çektirdi. Bordo-mavililer, yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas, çabukluk ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

İzinli olan Bongonda, hastalığı bulunan Okay Yokuşlu, sakatlığı bulunan Batuhan Artaslan ve salonda çalışan Mustafa Akbaş çalışmaya katılmadı.

BURAK YILMAZ HALİS ÖZKAHYA'YA GÖNDERMEDE BULUNDU

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Süper Ligin 16. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan maçın hakemi Halis Özkahya'ya göndermede bulundu. Golcü oyuncu antrenman sırasında bir pozisyonda yerde kalması sonrası yardımcı antrenöre, "Hocam Halis Özkahya gibisin" diyerek esprili bir şekilde gönderme yaptı. Hakem Halis Özkahya, Burak Yılmaz'ın ceza sahası içinde girdiği iki pozisyonda rakip oyuncular tarafından yere düşürülmesini, 'kendisini yere attığı' şeklinde yorumlayarak pozisyonları es geçmişti. Özkahya, başta teknik direktör Rıza Çalımbay olmak üzere yorumculardan eleştiri almıştı.

Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.