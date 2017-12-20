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, tarihine geçti

'nde Porto'ya attığı gol, grup aşamalarının en iyi golü seçilen , 2 sezon üst üste grup maçlarında en güzel golü atan ilk futbolcu oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 12:42 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 12:45
Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Beşiktaş'ın golcü yıldızı Cenk Tosun, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamalarındaki en güzel golünü atan isim oldu. Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta 'ın Benfica ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede attığı rövaşeta golle grup maçlarının en güzel golünü atan , bu sezon da Porto'ya attığı golle, üst üste 2 yıl 'nin grup aşamalarındaki en güzel golünü atmış oldu.

Beşiktaş'ın Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yaklaşık 25 metreden Casilas'ın koruduğu kaleyi avlayan Tosun, Şampiyonlar Ligi gruplarında 2 sezon üst üste en güzel golü atmayı başaran ilk futbolcu oldu. Tosun'un attığı 2 golün de Portekiz ekiplerine karşı olması da ayrı bir tesadüf olarak dikkat çekti.

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Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
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