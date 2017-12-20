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'de şoku!

'de antrenmanda sakatlandı. Tecrübeli oyuncu, kasığında ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bıraktı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 17:21
Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı şoku!

Karabükspor karşılaşmasında Şener, Skrtel ve Neustadter sarı kart gördüğü için Atiker Konyaspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Savunmanın bir diğer ismi olan da bugün yapılan antrenmanda kasığında ağrı hissettiği için çalışmayı yarıda bıraktı. Tedbir amaçlı olarak antrenmana devam etmeyen İsmail Köybaşı, kulüp doktoruyla görüştükten sonra çalışmayı bıraktı. İsmail'in durumu, yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacak.

Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde 3 oyuncunun cezalı olması ve İsmail Köybaşı'nın da olası sakatlığı durumunda savunma şekli değişecek. Aykut Kocaman'ın Konyaspor karşısında Isla, Neto, Yiğithan ve Hasan Ali dörtlüsüne şans vermesi bekleniyor. Kocaman'ın aklındaki bir diğer düşünce ise Yiğithan'ın yerine Mehmet Topal'ı savunmada oynatmak.

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Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı şoku!
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