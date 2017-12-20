Manchester City'li David Silva kanser mi?

M.City'de forma giyen dünyaca ünlü golcü futbolcu David Silva hakkında korkutucu iddialar ortaya atıldı. Tottenham maçı kadrosuna alınmamasıyla birlikte ''David Silva kanser mi'' sorusunun cevabı merak edilmeye başladı. Bir diğer iddia ise karısına veya çocuğuna doğum öncesi kötü birşey olması. Manchester City yönetimi bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

DAVİD SİLVA KANSER Mİ?

Teknik direktör Pep Guardiola'nın 'kişisel nedenlerden dolayı' diyerek Tottenham maçı öncesi kadrodan çıkardığı İspanyol yıldızın prostat kanseri olduğu öne sürüldü.

DAVİD SİLVA'YI İŞARET ETTİ

Silva'nın Tottenham maçı kadrosundan çıkarılması sonrası takım arkadaşı Kevin De Bruyne attığı gol sonrası yıldız ismin forma numarası olan 21'i eliyle işaret ederek golü ona ithaf etmişti.

Aynı şekilde Manchester City'li diğer futbolcular da maç sonrası oyuncunun formasıyla soyunma odasında çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak Silva'ya destek olmuşlardı.

Henüz oyuncu ya da kulüp tarafından bu iddialar teyit edilmedi ancak yakın zamanda bir açıklama yapılması bekleniyor.

EŞİ YA DA BEBEĞİNE BİR ŞEY Mİ OLDU?



Maçtan önce Silva'nın baba olması beklendiğinden, karısına veya doğacak çocuğuna kötü bir şey olması en yüksek ihtimal gibi gözüküyor.

