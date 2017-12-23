Olimpiyat Stadı'nda Elazığspor güldü

TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor sahasında Elazığspor'a 2-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada İbrahim'in sol kanattan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Soner'de kaldı.

7. dakikada Wellington'un verdiği ara pasında ceza sahası işinde topla buluşan Mertan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

37. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortada İbrahim'in kafa vuruşunda kaleci Soner topu çeldi.

48. dakikada savunmanın hatasından faydalanan Tatos'un ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti. 0-2

67. dakikada İbrahim'in ceza sahası içine ortasında topla buluşan Kojic'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

74. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda top savunmanın müdahalesiyle ceza sahasının dışına uzaklaştırıldı. Topla buluşan Ali Dere'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Zorbay Küçük, Hüseyin Aylak, Furkan Ürün

İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik (Dk. 54 Kojic), Yalçın Kılınç, Wellington, Oğuzhan Berber (Dk. 36 Muhsin Yıldırım), Onur Ergün, Onur Kolay, Kubilay Aktaş, Cajic, Zafer Şensoy (Dk. 64 Ali Dere), İbrahim Yılmaz

Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Sezgin Coşkun (Dk. 39 Ali Fırat Okur), Emre Öztürk, Bjarnason, Kadir Bekmezci, Tom (Dk. 83 Ahmet Aras), Tatos, Onur Güney, Mertan Caner Öztürk (Dk. 76 Serkan Kurtuluş)

Goller: Dk. 7 Mertan Caner Öztürk, Dk. 48 Tatos (Elazığspor), Dk. 74 Ali Dere (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Dk. 58 Zafer Şensoy, Dk. 65 Yalçın Kılınç (İstanbulspor), Dk. 61 Tom, Dk. 84 Tatos, Dk. 89 Emre Öztürk (Elazığspor)

İSTANBULSPOR TEKNİK SORUMLUSU AVCI: - "MAÇIN HEMEN BAŞINDA GOLÜ KALEMİZDE GÖRDÜK"

stanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, TFF 1. Lig'in 17. haftasında 2-1 yenildikleri Elazığspor maçında geri düştükten sonra skoru çeviremediklerini söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, üçüncü bölgede etkisiz kaldıklarını belirterek, "Elazığspor uzun süredir maç kazanamıyordu. Ancak iyi bir takım olduklarını biliyorduk. Maçın hemen başında golü kalemizde gördük. İkinci yarıda da kötü bir gol yedik. Daha sonra golü bulduk ama maçı çeviremedik." diye konuştu.

Sezonun ilk yarısında farklı statlarda oynamalarının kendilerini olumsuz etkilediğinin altını çizen Avcı, "İkinci yarı kendi stadımızda oynamak fark yaratacaktır." şeklinde görüş belirtti.

ELAZIĞSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KALPAR: "İYİ BİR TAKIMA KARŞI ÇOK DEĞERLİ BİR 3 PUAN ALDIK"

Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise İstanbulspor'u çok iyi analiz ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bizim dördüncü deplasman maçımız. Daha önceki maçlarda ikişer gol atmamıza rağmen kazanamamıştık. Bugün de 2 gol attık ve galibiyete ulaştık. İlk yarı iyi oynadık. İstanbulspor'un pas trafiğine elimizden geldiğince engel olduk. İyi bir takıma karşı çok değerli bir 3 puan aldık. Oyuncularım çok arzulu ve istekliydi. Onlara teşekkür ediyorum."