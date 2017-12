Rizespor'dan deplasmanda kritik galibiyet

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Gazişehir Gaziantepspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Samudio dar açıdan vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 1-0

32. dakikada sol kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında topla beraber ilerleyen Samican ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

68. dakikada Del Valle'nin kullandığı köşe vuruşunda Özgür Özkaya'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

86. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Süleyman'ın ceza sahası içine attığı pasta topla buluşan Recep'in yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Soner Maraş xx, Utku Tunavelioğlu xx

Gazişehir Gaziantep: Stockhowıak xx, Ahmet xx, Murat Ceylan xx, Özgür Can xx, Webo xx (Okan Derici dk. 36 xx), Sami Can xxx (88. Dk) Ali, Mehmet Erdem xx, DelValle xx, Muhammed Himmet xx, Özgür Özkaya xx, Sinan xx



Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Mehmet Uslu xx, Robin Yalçın xx, Petrucci xx, Saadane xx, Jose Samudio xxx, Oğulcan xx (Süleyman dk. 57 xx), Lincoln xx, (Recep dk. 57 xx), Özgür Çek xx (Ozan dk. 77 xx), Orhan xx, Ümit xx



Goller: Sami Can (dk. 32) (Gazişehir Gaziantep) Samudio (dk. 12), Recep (dk. 86) (Çaykurrizespor)

Sarı Kartlar: Özgür Özkaya, Mehmet Erdem (Gazişehir Gaziantep), Orhan, Recep (Çaykurrizespor)