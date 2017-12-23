Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? CANLI İZLE

Süper Lig'de devre arasına girerken geçen hafta evinde Osmanlıspor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş zorlu Sivas deplasmanına konuk oluyor. İki hafta önce evinde Başakşehir'i mağlup eden Sivasspor, Beşiktaş karşısında da 3 puan arayacak. İki takım arasında ilginç bir istatistik söz konusu. Sivasspor ve Beşiktaş arasında oynanan 22 lig maçının hiçbiri golsüz bitmedi.

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş karşılaşması bugün saat 16:30'da başlayacak. beIN SPORTS1'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmanın hakemi ise Cüneyt Çakır.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Tolgahan, Auremir, Carl Medjani, Bjarsmyr, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Emre, Bifouma, Kone

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Pepe, Adriano, Medel, Atiba, Talisca, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo

Karşılaşma başladığı andan itibaren canlı anlatım sayfamızdan Sivasspor - Beşiktaş karşılaşmasını CANLI takip edebilirsiniz.