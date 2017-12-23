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maçı saat kaçta hangi kanalda?

maçı - Spor Toto 'in 17. haftasında eski Beşiktaş kaptanı yönetimindeki Sivasspor, yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? CANLI İZLE

Giriş Tarihi: 23.12.2017 15:30 Güncelleme Tarihi: 23.12.2017 16:08
Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? CANLI İZLE

'de devre arasına girerken geçen hafta evinde Osmanlıspor'u 5-1 mağlup eden zorlu Sivas deplasmanına konuk oluyor. İki hafta önce evinde Başakşehir'i mağlup eden , Beşiktaş karşısında da 3 puan arayacak. İki takım arasında ilginç bir istatistik söz konusu. Sivasspor ve Beşiktaş arasında oynanan 22 lig maçının hiçbiri golsüz bitmedi.

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş karşılaşması bugün saat 16:30'da başlayacak. beIN SPORTS1'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmanın hakemi ise Cüneyt Çakır.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Tolgahan, Auremir, Carl Medjani, Bjarsmyr, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Emre, Bifouma, Kone

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Pepe, Adriano, Medel, Atiba, Talisca, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo

Karşılaşma başladığı andan itibaren canlı anlatım sayfamızdan Sivasspor - Beşiktaş karşılaşmasını CANLI takip edebilirsiniz.

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Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? CANLI İZLE
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