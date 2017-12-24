BB Erzurumspor, Altınordu'ya şans tanımadı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 35. dakikasında Altınordu takımında Kerim Avcı'nın kullandığı penaltı atışında top auta çıktı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Erkan Özdamar, Orkun Aktaş, Oğuz Kağan Çalışır
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Trtovac, Stephane, Lokman Gör, Burhan Eşer, Taylan Antalyalı, Scuk, Gökhan Karadeniz (Dk. 86 Harba), Erhan Çelenk (Dk. 77 Murat Gürbüzerol), Nobre (Dk. 66 Hamza Younes)
Altınordu: Erce Kardeşler, Oğulcan Ülgün (Dk. 64 Musa Caner Aktaş), Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişci, Yusuf Acer, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk. 75 Deniz Vural), Barış Alıcı, Kerim Avcı, Fatih Aktay (Dk. 69 Mirkan Aydın)
Goller: Dk. 61 Burhan Eşer, Dk. 90+3 Hamza Younes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 35 Trtovac, Dk. 45 Taylan Antalyalı, Dk. 54 Lokman Gör, Dk. 58 Scuk, Dk. 69 Burhan Eşer (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90 Musa Caner Aktaş, Dk. 90+3 Deniz Vural (Altınordu)