İlk yarının lideri Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşaile karşı karşıya geliyor. Medipol Başakşehir, 90 dakika sonunda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Başakşehir bu sonuçla sezonun ilk yarısını lider kapattı.



Medipol Başakşehir maça golle başladı ve konuk ekip 4. dakikada Edin Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa 43. dakikada Veysel Sarı'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



Mücadelenin 70. dakikasında Mossoro, Başakşehir'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti.



Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir Süper Lig'de puanını 36'ya çıkardı. Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.



Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.



KASIMPAŞA 1 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



Goller: DK 3' Edin Visca, DK 70' Mossoro (M.Başakşehir) DK 43' Veysel Sarı (Kasımpaşa)

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Sadiku, Pavelka, Mensah, Eduok, Trezeguet, Murillo

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Da Costa, Attamah, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor

Sarı kartlar: Dk. 21 Mensah, Dk. 38 Ben Youssef, Dk. 45+1 Eduok (Kasımpaşa)

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Popov'un arka direğe ortasına Trezeguet'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

3. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mossoro, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Visca'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

14. dakikada Pavelka'nın savunma arkasına pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Trezeguet'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

20. dakikada Kerim Frei'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mossoro'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

26. dakikada Visca ile duvar pası yapan Kerim Frei, topu yeniden ceza sahasında bulunan Visca'ya aktardı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Caicara'nın ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor, meşin yuvarlağı yay içerisindeki Emre Belözoğlu'na çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

34. dakikada Popov'un etkili ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Mensah'ın kafa vuruşunda, topu kaleci Volkan Babacan kontrol etti.

43. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisinde Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR

48. dakikada Mensah'ın uzaktan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

57. dakikada ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Mossoro'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta savunmada Ben Youssef'e çarpan top kornere çıktı.

70. dakikada Medipol Başakşehir yeniden öne geçti. Kerim Frei'ın ortasında ceza sahası içinde Mossoro'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

72. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topun gelişine Kerim Frei'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

84. dakikada Ben Youssef'in indirdiği topla altıpas üzerinde buluşan Trezeguet'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

KADROLAR

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Omeruo, Veysel, Sadiku, Pavelka, Mensah, Eduok, Trezeguet, Murillo

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Gökhan, Emre, Mossoro, Kerim Frei, Visca, Adebayor