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, 'a gol oldu yağdı

'de zirve yarışı veren sahasında 'u ağırladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2017 15:35
Ümraniyespor, Samsunspor'a gol oldu yağdı
'in 17. hafta maçında , evinde 'u 4-2 mağlup etti.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ömer Tevfik Özkoç, Bilal Gölen

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Vasilogiannis (Dk. 90+3 Kerem Az), Cleyton (Dk. 72 Bulut Kaya), Emircan Altıntaş (Dk. 88 Samet Asatekin), Rangelov

spor: Sifakis, Ömer Kandemir, Ercan Yazıcı, Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Burak Solakel, Oğuz Gürbulak, Çağrı Ortakaya (Dk. 83 Angan), Halil İbrahim Pekşen (Dk. 66 Ayite), Göksu Türkdoğan, Samaras (Dk. 59 Chibuike), Muhammet Beşir

Goller: Dk. 10 Muhammet Beşir, Dk. 38 Samaras (Samsunspor), Dk. 25 Rangelov (penaltıdan) ve Dk. 50 Rangelov, Dk. 27 Emircan Altıntaş, Dk. 51 Timur Temeltaş (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Samaras, Dk. 41 Ercan Yazıcı, Dk. 41 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 49 Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), Dk. 69 Timur Temeltaş, Dk. 84 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)

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Ümraniyespor, Samsunspor'a gol oldu yağdı
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