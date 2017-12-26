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ve , 'ya sevk edildi

(TFF) Hukuk Müşavirliği, 'de mücadele eden 9 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017 16:30 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 17:02
Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 17. haftasında oynanan karşılaşmalardaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, usulsüz seyirci alınmasının yanı sıra merdiven boşluklarının bırakılmaması nedeniyle , , , Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, , , ve Antalyaspor'un 'ya sevk edildiği bildirildi.

Ayrıca, Kardemir Karabükspor'un İzlandalı oyuncusu Olafur Skulason'un, Trabzonspor maçındaki "hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, , , ve Ankaragücü'nün de kurula sevkine karar verildiği kaydedildi.

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Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi
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