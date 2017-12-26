Galatasaray Bucaspor maçı CANLI İZLE! Galatasaray Bucaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fatih Terim'in dördüncü kez Galatasaray'ın başına gelmesiyle birlikte müthiş bir sinerji yakalayan Galatasaray, bu sinerjiyle birlikte Göztepe engelini 3 golle geçti. Göztepe maçında sakatlanan Garry Rodrigues, Fernando Reges haricinde Mariano, Maicon, Ndiaye ve Fernando Muslera da Bucaspor maçında oynamayacak. İşte muhtemel 11'ler ve Galatasaray Bucaspor maçı hangi kanalda saat kaçta sorusunun yanıtı...

GALATASARAY BUCASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Bucaspor karşılaşması bu akşam saat 20:30'da A SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmayı canlı seyretmek izleyen futbolseverler bu linki (GALATASARAY - BUCASPOR MAÇI CANLI İZLE) tıklayarak Galatasaray - Bucaspor maçını canlı olarak seyredebilecekler.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Eray İşcan, Tarık Çamdal, Ahmet Çalık, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Ryan Donk, Selçuk İnan, Belhanda, Yasin, Sinan, Eren

Bucaspor'un muhtemel 11'i: Mert, Ömer, Veli, Emre Toraman, Abdullah, İbrahim, Atakan, Uğurcan, Saruhan, Emre Özkan, İlyas.

Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki ilk maçında Pazar akşamı Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe'yi Garry Rodrigues, Yasin Öztekin ve Maicon'un golleriyle 3-1 mağlup etmişti. İzmir temsilcisi Göztepe'nin tek golü ise Makedon golcü Adis Jahovic'ten gelmişti.

2009-2010'dan sonra rakip tekrar Galatasaray

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda mücadele eden Bucaspor, aynı yıl Süper Lig'e veda ettikten sonra 2014-2015'te de TFF 1. Lig'den düştü. İzmir temsilcisi 2015-2016 sezonunda bu yana TFF 2. Lig'de mücadelesini sürdürüyor. Bu sezon 3. turda katılığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Pendikspor'u 2-0, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup eden Bucaspor, 5. turda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor karşısında ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen ikinci maçı 1-0 kazandı ve adını son 16 turuna yazdırdı. İzmir temsilcisi son 16 turunda kalan tek TFF 2. Lig ekibi konumunda bulunuyor. TFF Lisans Kurulu tarafından 3 puan silme cezasına çarptırılan Bucaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi düşme hattında bulunan Tuzlaspor'la 13 puanla kapattı. Sarı-lacivertli ekip, averajla Tuzlaspor'un önünde yer alıyor. Kupada daha önce 2009-2010 sezonunda Galatasaray'la play-off turunda eşleşen Bucaspor, tek maç üzerinden oynanan turda İstanbul'da karşılaştığı rakibine 2-1 yenilmiş ve kupadan elenmişti. İzmir temsilcisi Süper Lig'de rakibiyle oynadığı iki maçı da 1-0 kaybetmişti.