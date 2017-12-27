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Van Persie, vale parasını bile kulübe fatura ediyor!

'nin yattığı yerden para kazanan futbolcusu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı!

FOTOMAÇ Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 11:17 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 11:19
Van Persie, vale parasını bile kulübe fatura ediyor!

Fenerbahçe'nin Robin Van Persie'den ne kadar dertli olduğunu gösteren bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre Hollandalı'nın sözleşmesindeki maddelere göre eşinin araba benzininden çocuklarının özel ders masraflarına kadar bütün harcamaları kulübe fatura ettiği ileri sürüldü.

Tabiri caizse evinde değiştirdiği ampulün bile parasını yönetimden ödemesini isteyen Persie'nin son olarak da gittiği bir mekanda valeye ödediği 100 TL'lik ücreti masraf olarak yazdığı ancak kulüp muhasebesinin "Faturası yok" diyerek ödemeyi reddettiği iddia edildi.

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Van Persie, vale parasını bile kulübe fatura ediyor!
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