Tarihin en pahalısı! Resmen Liverpool'da

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Southampton'un 26 yaşındaki Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'i transfer ettiğini resmen açıkladı.

Liverpool, Virgil van Dijk için Southampton'a 85 milyon Euro ödeyecek. Bu transfer ile birlikte dünyanın en pahalı defans futbolcusu olan Virgil van Dijk, devre arası transfer sezonunun açılmasının ardından Liverpool'a katılacak.





AÇIK ARA TARİHİN EN PAHALISI

Tarihin en pahalı defans futbolcusu, sezon başında 57.5 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer olan Benjamin Mendy'e aitti. Van Dijk, aynı zamanda Liverpool tarihinin de en pahalı transferi oldu. Hollandalı futbolcu, 2015 yılında Celtic'ten Southampton'a 15.7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.