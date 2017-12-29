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'da Asamoah'ın alternatifi 'den!

'da in önceliği sol bek. Bu bölge için ilk adaya ancak sürpriz biri isim daha gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 29.12.2017 16:49 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 17:26
Galatasaray'da Asamoah'ın alternatifi Süper Lig'den!

Yaz i döneminden beri takıma katmak için büyük çaba harcanan hala Galasataray'ın sol bek için en büyük adayı. Sarı kırmızılılar ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki oyuncu için Torino ekibinin vereceği karara göre diğer alternatiflere yönelecek.

ASAMOAH OLMAZSA AZİZ BEHICH

Özellikle sol bek transferinin öncelikli olduğuna sürekli olarak vurgu yapılırken, 'da müthiş bir ilk yarı geçiren Aziz Behich'in de 'ın listesinde olduğu iddia edildi. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon yeşil beyazlı forma ile 15 lig maçında 5 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

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TERİM KULÜBEYİ ZENGİNLEŞTİRECEK

Transferde nokta atışı yapmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör , döneminde neredeyse gözden çıkarılan ve çok az forma şansı verilen , , , Donk, gibi isimleri tekrar takıma kazandırmak istiyor. Tecrübeli teknik adam kulübeyi zenginleştirerek forma rekabetini artırma amacında. (beIN SPORTS)

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Galatasaray'da Asamoah'ın alternatifi Süper Lig'den!
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