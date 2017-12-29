Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > "Moussa Sow için teklifimizi yaptık"

" için teklifimizi yaptık"

Kulübü Başkanı , "" ve Twumasi için şartlarımızı sunduk, teklifimizi yaptık. Gelecek yanıta göre de hareket edeceğiz" dedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 16:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 16:54
Moussa Sow için teklifimizi yaptık

Kulübü Başkanı , ara döneminde önceliklerinin, kadroya takviyeden çok takımdaki fazla oyuncuları göndermek olduğunu söyledi.

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer dönemi yaklaşırken yine birçok aslı olmayan haberin ve dedikodunun üretildiğini belirtti.

Bursaspor Kulübü olarak yüksek miktarlarda paralar ödeyerek transfer yapma imkanlarının bulunmadığını dile getiren Ay, "Bizim de önceliklerimiz var. Ara transfer döneminde önceliğimiz, elimizdeki fazla oyuncuları göndermek. Bunun için yoğun çaba harcıyoruz, görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Ay, kulüp başkanı olarak her zaman öncelikle Bursaspor'un menfaatlerini düşündüğünü ve ona göre adımlar attığını ifade etti.

Ligin ikinci yarısında takıma direkt katkı sağlayacak oyuncuları kadrolarına katmaları gerektiğini, bu kapsamda ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden Ay, şunları kaydetti:

"Gündemimizde iki isim var. Bu oyuncular ve . Moussa Sow ve Twumasi için şartlarımızı sunduk, teklifimizi yaptık. Gelecek yanıta göre de hareket edeceğiz. Ancak daha önce de söylediğim gibi önceliğimiz eldeki fazla oyuncularla yollarımızı ayırmak. Onu gerçekleştirdikten sonra takıma katmayı planladığımız oyunculara yöneleceğiz. Şu an Sow ve Twumasi için gelecek yanıtları bekliyoruz."

Ali Ay, kaleci Harun Tekin ve sol bek oyuncusu Aziz Eraltay için şu ana kadar kendilerine ulaşan bir teklifin olmadığını sözlerine ekledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Moussa Sow için teklifimizi yaptık"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN