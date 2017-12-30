Arda Turan'ın Beşiktaş'a transferi için tarih verdiler...

Bir süredir adı Beşiktaş'la anılan Arda Turan konusunda kulisler yeniden hareketlendi. Başkan Fikret Orman'ın "Şu an bir şey yok ama onu Beşiktaş formasıyla görmek isterim" dediği yıldız futbolcunun, yılbaşından hemen sonra siyah-beyazlı kulüple anlaşma imzalayacağı ileri sürüldü.

1,5 YILLIK KİRALIK!

Sızan bilgilere göre Barcelona, Arda'nın ücretinin yarısını karşılamaya razı oldu. Son anda bir aksilik çıkmadığı taktirde Beşiktaş'ın 30 yaşındaki futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralık olarak bünyesine katacağı kaydedildi. Arda Turan geçtiğimiz günlerde bir restoranda "Kartal" işareti yapmıştı.

(Fotomaç)