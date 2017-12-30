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'ın 'a i için tarih verdiler...

'ın listesinde yer alan 'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte transferle ilgili son durum...

Giriş Tarihi: 30.12.2017 14:57 Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 15:04
Arda Turan'ın Beşiktaş'a transferi için tarih verdiler...

Bir süredir adı 'la anılan konusunda kulisler yeniden hareketlendi. Başkan 'ın "Şu an bir şey yok ama onu Beşiktaş formasıyla görmek isterim" dediği yıldız futbolcunun, yılbaşından hemen sonra siyah-beyazlı kulüple anlaşma imzalayacağı ileri sürüldü.

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1,5 YILLIK KİRALIK!

Sızan bilgilere göre , Arda'nın ücretinin yarısını karşılamaya razı oldu. Son anda bir aksilik çıkmadığı taktirde Beşiktaş'ın 30 yaşındaki futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralık olarak bünyesine katacağı kaydedildi. Arda Turan geçtiğimiz günlerde bir restoranda "Kartal" işareti yapmıştı.

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(Fotomaç)

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Arda Turan'ın Beşiktaş'a transferi için tarih verdiler...
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