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Milan'ı kurtardı

Milan forması giyen , takımının ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada beraberlik golünü atarak 1 puanı getiren isim oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017 18:00
Milan'ı Hakan Çalhanoğlu kurtardı

Milan, Serie A'nın 19. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

Milan'a hayat veren gol ise milli futbolcu 'ndan geldi. 53. dakikada Borini'nin yerine oyuna dahil olan Hakan, 74. dakikada attığı golle hem takımına beraberliği getirdi hem de kendisinin ligdeki ikinci golünü kaydetti. Gattuso'yu takımın başına getirerek çıkış arayan n devi, bu skorla puanını 25'e yükselterek 9. sıraya yerleşti.

Hakan Çalhanoğlu, Milan formasıyla toplamda 3 gol, 3 asiste ulaştı.

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Milan'ı Hakan Çalhanoğlu kurtardı
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