Salih Uçan: "Fenerbahçe'nin şampiyon olması zor"

Bucaspor altyapısından yetiştikten sonra Fenerbahçe'de yükselişe geçen ardından Roma'ya transfer olan, daha sonrasında tekrardan Fenerbahçe'ye dönen ve şimdi de İsviçre Ligi takımlarından Sion'da forma giyen Salih Uçan, liglerin devre arasına girmesiyle birlikte, Fenerbahçe'ye transfer olma öyküsünden, Roma'ya gidişine, Totti ve De Rossi'den İsviçre Ligi'ne, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışından beğendiği futbolculara kadar bir çok konuda özel açıklamalarda bulundu.

Salih Uçan, "Şu an İsviçre'de mutluyum. Neden, çünkü sahadayım. Kendimi gösteriyorum, oynuyorum, gol atıyorum, asist yapıyorum. Biz çocukluğumuzda hayaller kuruyoruz. Büyük takımlarda oynamak istiyoruz diye. Ama hep oynamak. Büyük takım da olayım da yedek kalayım diye kimse hayal kurmaz herhalde. Her zaman oynamak istenilir. Bende şu anda oynadığım için inanılmaz mutluyum" dedi.