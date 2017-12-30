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: "'nin şampiyon olması zor"

'de yeteri kadar forma şansı bulamayan ve 'nin Sion takımın kiralık olarak giden yeni takımını, Fenerbahçe'yi 'ı ve Roma'da yaşadıklarını anlattı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017 10:33 Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 10:41
Salih Uçan: Fenerbahçe'nin şampiyon olması zor

altyapısından yetiştikten sonra 'de yükselişe geçen ardından Roma'ya olan, daha sonrasında tekrardan Fenerbahçe'ye dönen ve şimdi de Ligi takımlarından Sion'da forma giyen , liglerin devre arasına girmesiyle birlikte, Fenerbahçe'ye transfer olma öyküsünden, Roma'ya gidişine, Totti ve De Rossi'den İsviçre Ligi'ne, 'deki şampiyonluk yarışından beğendiği futbolculara kadar bir çok konuda özel açıklamalarda bulundu.

Salih Uçan, "Şu an İsviçre'de mutluyum. Neden, çünkü sahadayım. Kendimi gösteriyorum, oynuyorum, gol atıyorum, asist yapıyorum. Biz çocukluğumuzda hayaller kuruyoruz. Büyük takımlarda oynamak istiyoruz diye. Ama hep oynamak. Büyük takım da olayım da yedek kalayım diye kimse hayal kurmaz herhalde. Her zaman oynamak istenilir. Bende şu anda oynadığım için inanılmaz mutluyum" dedi.

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Salih Uçan: "Fenerbahçe'nin şampiyon olması zor"
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