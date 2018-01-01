Rıdvan Dilmen uyardı! "Avrupa'ya gidemeyecekler"

Son yılların en heyecanlı ilk yarısını geride bıraktık. İlk 7 belki de 9 sıra için şampiyonluk şansı olabilir. Bu tabloya bakınca ikinci yarı için nasıl bir yarış öngörüyorsunuz?

Bu heyecanın yaşandığı tek ülke biziz Avrupa'da.. Bundesliga, La Liga, Fransa ve İngiltere liglerinin ilk yarılarında ikinci ile birinci arasında uçurum var. İtalya'da biraz daha rekabet yakın. Bizde 5 takım şu an için potada. Sert ve heyecanlı bir şekilde sezon sonuna kadar bu mücadelenin devam etmesini bekliyorum. Puan barajının da düşük olacağını düşünüyorum, her puan kaybını da normal karşılıyorum. 'Sakin olan kazanır' diye bir cümle vardır ya; ben çok sakin olunmayacağını da düşünüyorum. Kavgalı gürültülü bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ama bu hiçbir zaman temenni değil.

Beşiktaş'ta yıldızlar topluluğuna bir de Vida eklendi. Vida'nın getirisi ne olur?

İyi futbolcu. İyi transfer yaptılar. Zaman zaman kenarda da oynatabilirler. Transfer politikalarını bilmiyorum düşündükleri vardır. İlk yarı itibariyle Pepe-Tosic ikilisi iyiydi. Ama Vida, Pepe'nin yanındaki ikinci oyuncu olacak o kesin.

Burak Yılmaz, Çin'den sonra Türkiye'ye müthiş bir geri dönüş yaptı. Trabzonspor'u sırtlayan isimlerin başında geliyor. İstikrarı sürer mi?

Burak Yılmaz; Çin, Trabzon, Milli Takım hatta G.Saray'da, doymadı atmaya. Benim için en önemli özelliği bu. Bir karakter kattı Trabzonspor'a. Gollerini atmaya da devam ediyor.