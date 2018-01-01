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Terim'e şok sözler

Başkanı , Galatasaray Teknik Direktörü 'in menajerler aracılığıyla Vanger Love'a ulaştığını iddia ederek, "Bu ahlaksızlıktır" dedi.

Giriş Tarihi: 1.1.2018 22:48
Terim'e şok sözler

Başkanı , A Spor'da yayınlanan raporu programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu ve 'in 'la transfer için konuştuklarını iddia etti.

İşte Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

"Vagner Love için Beşiktaş'tan bize gelen resmi bir teklif yok. Fikret Orman'la dostluğumuz var. 'Durumu nedir, nasıl' diye soruyor ama transfer için kimseyle bir şey konuşmadık. Vagner Love ve Emre Akbaba'yı satmayı düşünmüyoruz."

Vagner'i, bir tane kulübün tercümanı arıyor. Fatih Terim, benim futbolcumu arattırıyor. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunları ahlaksızca buluyorum. Önce kulübün başkanıyla görüşülür. Teknik direktörün ne haddine."

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Terim'e şok sözler
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