Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Antalyaspor’da Hamza Hamzaoğlu devri

’da devri

Giriş Tarihi: 2.1.2018
Antalyaspor’da Hamza Hamzaoğlu devri
Süper Lig'de Antalyaspor'un bu sezonki 3. teknik direktörü oldu. Kırmızı-beyazlılar, tecrübeli teknik adam ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı. Hamzaoğlu'nun en geç bugün kente gelerek imza atması ve 4 Ocak'ta başlayacak olan ikinci yarı hazırlıklarında takımın başında olması bekleniyor. Sezona flaş transferlerle ve Avrupa hedefiyle başlayan 'da kötü gidişin ardından önce Rıza Çalımbay sonra da Brezilya futbolunun ünlü isimlerinden Leonardo ile yollar ayrılmış ve başkan da görevi bırakmıştı. Puan cetvelinde 17 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor, ikinci yarı ile birlikte Hamzaoğlu yönetiminde çıkışa geçmeyi hedefliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor’da Hamza Hamzaoğlu devri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN