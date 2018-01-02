Antalyaspor’da Hamza Hamzaoğlu devri

Süper Lig'de Antalya
spor'un bu sezonki 3. teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu
oldu. Kırmızı-beyazlılar, tecrübeli teknik adam ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı. Hamzaoğlu'nun en geç bugün kente gelerek imza atması ve 4 Ocak'ta başlayacak olan ikinci yarı hazırlıklarında takımın başında olması bekleniyor. Sezona flaş transferlerle ve Avrupa hedefiyle başlayan Antalyaspor
'da kötü gidişin ardından önce Rıza Çalımbay sonra da Brezilya futbolunun ünlü isimlerinden Leonardo ile yollar ayrılmış ve başkan da görevi bırakmıştı. Puan cetvelinde 17 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor, ikinci yarı ile birlikte Hamzaoğlu yönetiminde çıkışa geçmeyi hedefliyor.