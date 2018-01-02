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Melo'dan 'ye çirkin küfür!

Melo, yılbaşı akşamı yine olay yaratan bir harekete imza attı. futbolcu 'da yapılan canlı yayında 'ye hakaret dolu sözler sarfetti.

Giriş Tarihi: 1.1.2018 22:59 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 01:37
Melo'dan Fenerbahçe'ye çirkin küfür!
'ın eski futbolcusu , üzerinden yapılan bir canlı yayında 'ye ağza alınmayacak sözler sarfetti. futbolcunun bu görüntüleri büyük tepkiye yol açtı.

Galatasaray'da forma giydiği dönemde hırçın ve agresif yapısıyla dikkat çeken Brezilyalı orta saha oyuncusu Melo, yılbaşı gecesi yayınlanan bir videoda şoke eden sözler sarfetti.

Türk bir dostunun yanında bulunan Melo, yayın sırasında Fenerbahçe'ye çok ağır küfürler etti. Melo videoda, "O...ç.... Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Melo'nun bu sözleri sarı lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
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Melo'dan Fenerbahçe'ye çirkin küfür!
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