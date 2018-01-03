Büyük tehlike!

Bu sezon başındaki transfer döneminde 40 milyon Euro (180 milyon TL) bonservis harcaması yapan Galatasaray'da menajerlere toplam 8.9 milyon Euro komisyon ödeneceği açıklanmıştı. Ancak sarıkırmızılı yönetimin geçen 5 aylık sürede menajerlere hiçbir ödeme yapmadığı öğrenildi. Bu durum yüzünden yabancı futbolcular olumsuz etkilenirken, seçim sürecine giren Galatasaray'da 20 Ocak'a kadar kulüp kasasından para çıkışı olmayacak. Yeni seçilecek yönetim de 8.9 milyon Euro alacağı olan menajerlere kısa sürede herhangi bir ödeme yapmazsa, Galatasaray'ın FIFA'ya şikayet edilme tehlikesi ortaya çıkacak.

NDİAYE'NİN MENAJERİ İSTEDİ

Bu arada oyuncusuna Çin'den 18 milyon Euro'luk teklif getiren Ndiaye'nin menajeri 600 bin Euro olan alacağının ödenmesini istedi. Gomis, Fernando, Maicon ve Mariano'nun menajerleri Galatasaray'dan acil haber beklerken, Belhanda'nın ağabeyi ve Feghouli'nin ailesi de transferlerden komisyon alacaklar.

BİR TAŞLA 4 KUŞ!

Taffarel'i yardımcısı olarak Florya'ya geri getirecek olan Fatih Terim, Muslera, Maicon, Mariano ve Fernando'nun performansını artıracağını düşünüyor Claudio Taffarel'in, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak Galatasaray'a geri dönmesi en çok takımdaki Brezilyalı oyuncuları sevindirdi. Haftaya Belek'teki devre arası kampına katılacak olan Taffarel'in gelişinin, vatandaşları Maicon, Mariano ve Fernando'nun performansını artıracağını düşünen Terim, Uruguaylı kalecisi Muslera'nın da onunla eski günlerine döneceğini hesaplıyor. Brezilyalı kaleci antrenörü ayrıldığından beri performansı inişe geçen Muslera'nın, Tafo'yu dört gözle beklediği öğrenildi.

5 YIL BOYUNCA MUSLERA'YI ÇALIŞTIRDI

Galatasaray'da 2011-2016 yılları arasında kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel, uzun bir dönem Muslera'yı çalıştırdı. Brezilyalı antrenörün sarı-kırmızılı ekipten ayrılığının, Muslera'nın performansına olumsuz yansıdığı yorumları yapılıyordu.

TAKVİYE VAR UZATMA YOK

Sol bek ve hücum hattına takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, iç transferde ise sezon sonunu bekleme kararı aldı. Sözleşmeleri Mayıs'ta bitecek Yasin Öztekin, Eray İşcan ve Koray Günter'e devre arasında herhangi bir teklif yapılmayacak. Bu üç oyuncunun ligin ikinci yarısında sergileyecekleri performanslara göre Galatasaray'daki gelecekleri belli olacak.

Antalya KAMPINA ORDU GİBİ TAKIM!

Pazar sabahı Florya'da toplanacak Galatasaray, akşam Antalya'nın yolunu tutacak. Belek'te 10 gün sürecek devre arası kampında teknik direktör Fatih Terim tüm oyunculara şans verme kararı aldı. Hakan Balta ve De Jong'un katılımıyla A Takım kadrosuna şimdiden 27 kişilik rezervasyon yapıldı. Başta Gökay Güney ve Recep Gül olmak üzere uzun süredir A Takım'la idmanlara çıkan ve Türkiye Kupası'nda şans bulan altyapıdaki isimler de kampa davet edildi. Terim sayıları 35'i bulan oyuncu grubuyla devre arasında çalışacak.