Gücünüz Ozan’a mı yetti?

Fenerbahçe Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakıyor ve kampa götürmüyor. "7 milyon Euro'ya alınmış. 22 yaşındaki bir oyuncuya Van Persie'ye gösterilen tahammül gösterilmedi" yorumları yapılıyor. Siz ne diyorsunuz?

Kesinlikle Ozan Tufan, çok büyük oyuncu değil. Ama daha bir çocuk. 22 yaşında ve biraz da sanki hayat cahili. Bu da çok doğal. Hiçbirimiz ya da hiçbir futbolcu onun yaşında Sokrates gibi bir filozof değildi. Aykut Kocaman ve yönetimin ona tolerans gösterip pedagojik yaklaşmaları gerek. Van Persie, iki senedir F.Bahçe ile dalga geçiyor ama kimsenin gıkı çıkmıyor. Sonra adama sorarlar, "Gücünüz Ozan'a mı yetiyor?" Gelelim Ozan'a… Ağır baskı altında olduğunu biliyorum. Özel hayatında kimlerle arkadaşlık yapıyorsun bilmiyorum ama önünde çok uzun yıllar var. Toparlan, kendine gel, keskin sirkenin sadece küpüne zarar verdiğini çok iyi bil.



Hakem camiası Antalya'da seminer için buluştu. Siz ikinci yarı öncesi hakemleri nasıl değerlendiriyorsunuz, yeni nesilden beğendiğiniz hakemler var mı?

İlk yarıda zaman zaman önemli hatalar yaşansa da hakemlerimiz başarısız oldular diyemem. Özellikle bazı genç hakemler iyi çıkış yaptı. İkinci yarı belki de futbol tarihimizdeki en kritik yarıyıl olacak. 3-4 takım ciddi anlamda şampiyonluk yarışının içinde ve görünen o ki son düdüğe kadar da şampiyonluk belli olmayabilir. Bu, şu demektir, çalınacak bir yanlış penaltı ya da verilecek bir ofsayt gol, şampiyonu değiştirebileceği gibi spor kamuoyunda da derin yaralar açabilir. Bu nedenle hakemlerimizin çok dikkatli ve çok konsantre olmaları gerekiyor.

G.SARAY VAGNER LOVE'I AYARTMAYA ÇALIŞMIŞ



Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Oyuncumuz Vagner Love'ı Fatih Terim aratıyor. Bu çok ahlaksızca" diyerek tepki gösterdi. Olay infial yarattı. Galatasaray cephesi ise yalanladı. Siz bu polemiğe ne diyorsunuz?

Doğal olarak iki taraftan biri yalan söylüyor. Ya Vagner Love'ı, G.Saray tarafından (bu Fatih Terim veya başkası da olabilir) biri aradı ve ayartmaya kalktı ya da Alanya Başkanı Çavuşoğlu olmadık bir şeyi ortaya attı. Ama baktığımızda Alanya Başkanı durup dururken Vagner Love'ın bir tercüman tarafından arandığını niye söylesin ki! Sonuç olarak hangi kulüp veya toplumun saygı duyduğu hangi futbol elemanı olursanız olun, iş menfaate binince etik-metik her şey yerlerde sürünüyor. Şahsi fikrim, Vagner Love arandı ve G.Saray'a gelmesi için nabzı yoklandı. Ama olay patlayınca da bazıları bunu yalanlıyor.

CENK'SİZ BEŞİKTAŞ EKSİK BEŞİKTAŞ'TIR ?



Türkiye günlerdir Cenk'in transferini konuşuyor. Konuşulan bedel de 25 milyon Euro civarında. Sizce bu paraya transfer gerçekleşirse, Beşiktaş için ne düşünmek lazım, yeri dolar mı?

25 milyon Euro çok büyük para. Bu para kime teklif edilirse edilsin, Türkiye Ligi'nde bir oyuncunun bu kadar değer görmesi anlamlı. Cenk için 25 milyon Euro çok önemli bir para ve derhal satılmalıdır. Pek tabii ki Cenk'in gitmesi Beşiktaş'ı olumsuz etkileyecektir. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de Cenk'siz Beşiktaş eksik Beşiktaş'tır. Cenk'in yerini doldurabilmek de o kadar kolay değil. Negredo ne yapabilir? Soru işareti... Negredo'dan daha iyi, Cenk'e yakın ya da Cenk kadar bir santrfor alabilmek devre arası mümkün mü? Bu da çok zor görünüyor. Ama bence Beşiktaş manav terazisi hesabı yapmalı. Terazinin bir kefesine 25 milyon Euro gibi bir serveti koyacak, diğer kefeye de Cenk'siz Beşiktaş ile oluşabilecek riskleri koyacak. Hangi taraf ağır basarsa, o karar verilecek. Ama yine şahsi kanaatim, her halükarda terazinin 25 milyon Euro'luk kefesi ağır basar.

VAR CİDDİ PROBLEMLER YARATACAKTIR



MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, "VAR (Video Hakem Sistemi) bütün sorunları çözmez, yine hata olur. Sıfır hata beklemeyin" dedi. Bu açıklamalara ne diyorsunuz?

Yusuf Namoğlu'nun insan olarak düzgün, siyasetçi olarak da tertemiz bir geçmişi vardır. Ve onun Türk hakemliğinin başında olması bana güven veriyor. Tabii ki hataları sıfırlamak kolay değil. Dünyanın her ülkesinde, ciddi hakem problemleri yaşanabilmektedir. VAR, tabii ki hataları sıfırlamayacak, hatta zaman zaman çok ciddi problemler de getirecek. Mesela bir G.Saray-F.Bahçe derbisi düşünün. Son saniyede atılan bir golün ofsayt olup olmadığı ya da bir penaltının gerçekleşip gerçekleşmediğine VAR karar verdiğinde ortalık yangın yerine dönebilir. VAR hakemlerinin bulunduğu kabin ciddi tehdit altında kalabilir. Ama ne olursa olsun, VAR bazı hataları azaltabilir diye düşünüyorum.



İlk yarıda lige dair hoşunuza giden ve beğenmediğiniz detaylar neler?

Aslında hoşuma gitmeyen çok şey var. Mesela Tudor'un geç gönderilmesi. Ya da Aykut Kocaman'ın Osmanlı beraberliğinden sonra iki gün ortadan yok olup, istifa edip sonra göreve döndürülmesi gibi. Ama iki şeyden çok mutluyum. İlki Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki müthiş başarısı. Diğeri ise Başakşehir'in liderliği ile şampiyonluk yarışında en az 3-4 takımın daha olması.