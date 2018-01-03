Süper Lig'in 18 ve 19. hafta maçlarının saatleri değişti

2017-2018 Süper Lig
'in 18 ve 19. hafta müsabakalarının başlama saatlerinde değişiklik yapıldı. Buna göre yeni karşılaşma programı şöyle:
18. HAFTA
19.01.2018 Cuma
20.00 Kasımpaşa - Aytemiz alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
20.01.2018 Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu)
16.00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı Stadyumu)
19.00 Fenerbahçe - Göztepe (Ülker Stadyumu)
21.01.2018 Pazar
13.30 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni 4 Eylül Stadyumu)
13.30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)
16.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir ( Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)
19.00 Antalya
- Beşiktaş (Antalya Stadyumu)
22.01.2018 pazartesi
20.00 Kayserispor - Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu)
19. HAFTA
26.01.2018 Cuma
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa (Vodafone Park Stadyumu)
27.01.2018 Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)
16.00 Göztepe - Kayserispor (Bornova Stadyumu)
19.00 Galatasaray - Osmanlıspor (Türk Telekom Stadyumu)
28.01.2018 Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs Stadyumu)
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya Stadyumu)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs Stadyumu)
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
29.01.2018 Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)