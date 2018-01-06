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Genç millilerin su açıklandı

Altı Milli Futbol Takımı'nın, Portekiz ile yapacağı hazırlık karşılaşmalarının su açıklandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2018 18:08 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 18:10
Genç millilerin aday kadrosu açıklandı

yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Portekiz ile 15 ve 17 Ocak'ta deplasmanda hazırlık maçları oynayacak.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Altı Milli Takımı'nın suna şu oyuncular davet edildi:

Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Ramazan Keskin, Hazarhan Karaca, Burak Kapacak (Bursaspor), Batuhan Ahmet Şen, Ali Ülgen, Furkan Korkut, Gökay Güney, Batuhan Tekin, Barış Zeren, Ahmet Sivri (Galatasaray), Alpay Çelebi (Beşiktaş), Yılmaz Kılıç (Wehen Wiesbaden), Oğulcan Sadiroğlu (AZ Alkmaar), Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor), Ufukcan Engin (Fortuna Sittard), Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş (Gençlerbirliği), Gökay Eser (Göztepe), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf), Metehan Güçlü (Paris Saint-Germain)

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Genç millilerin aday kadrosu açıklandı
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